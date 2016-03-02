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"عكاشة" يتذلل لمرتضى منصور: "والنبى عاوز ادخل الجلسة اعتذر"

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"عكاشة" يتذلل لمرتضى منصور: "والنبى عاوز ادخل الجلسة اعتذر" "عكاشة" يتذلل لمرتضى منصور: "والنبى عاوز ادخل الجلسة اعتذر"
طالب توفيق عكاشة نائب التطبيع، أعضاء مجلس النواب المتواجدين فى البهو الفرعونى، بمساعدته على الدخول لقاعة المجلس، وذلك أثناء الجلسة العامة، التى يجرى فيها التصويت على إسقاط عضويته.
>وتوسل عكاشة إلى المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب قائلا: "والنبى عاوز ادخل الجلسة علشان اعتذر ورئيس المجلس مش راضى يدخلنى".

يذكر أن المستشار مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، غادر قاعة البرلمان أثناء إجراء التصويت على إسقاط العضوية عن النائب توفيق عكاشة بالرغم من تواجده داخل البرلمان وحضوره بداية الجلسة، حيث نادى مقرر الجلسة على اسمه للتصويت وتبين عدم وجوده داخل القاعة.

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