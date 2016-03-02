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وزير الصناعة: الإعلان عن تعويضات لأصحاب المدابغ لنقلهم للروبيكى الجديدة

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وزير الصناعة: الإعلان عن تعويضات لأصحاب المدابغ لنقلهم للروبيكى الجديدة وزير الصناعة: الإعلان عن تعويضات لأصحاب المدابغ لنقلهم للروبيكى الجديدة
قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، سيتم خلال أسبوعين نشر إعلان لكافة صناع الجلود حول صرف التعويضات التى ستتم للمحال والمصانع بمنطقة الروبيكى الجديدة، والتى سيكون بها صرف صناعى على أعلى مستوى.

وأضاف المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة ، على هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء: سيتم توفير ١٠٠٠ وحدة سكنية من الإسكان الاجتماعى بمدينة بدر للعمال بمدينة الروبيكى، لافتا إلى أن المشروع سينفذ فى ٢٠١٦ بعد ١٥ عاما من عدم التنفيذ، موضحا أنه سيكون هناك ورش تطويرية، موضحا أنه سيتم العمل حاليا على الصورة النهائية لكافة التعويضات.


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