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ارتفاع عدد الموافقين على إسقاط عضوية نائب التطبيع إلى 40 عضوًا

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ارتفاع عدد الموافقين على إسقاط عضوية نائب التطبيع إلى 40 عضوًا ارتفاع عدد الموافقين على إسقاط عضوية نائب التطبيع إلى 40 عضوًا
وصل عدد الموافقين على إسقاط عضوية توفيق عكاشة من مجلس النواب الى 40 عضوا وفيما يلى قائمة بعدد من الأسماء الموافقة على إسقاط عضويته:
>1- جون طلعت
>2- إيهاب العمدة
>3- حاتم باشات
>4- سيد فراج
>5- حمدى بخيت
>6- كريم سالم
>7- مدحت الشريف
>8- ثروت باسيلى
>9- أحمد اسماعيل
>10- شريف الوردانى
>11- محمد الكومى
>12- يسرى الأسيوطى
>13- فرج بخيت
>14- على الدمرداش
>15- عيد هيكل
>16- محمد المسعود
>17- نبيل بولس
>18- محمد ماهر
>19- أحمد عبده الجزار
>20- سعيد حنفى شبايك
>21- عصام فاروق
>22- محمد العقاد
>23- محمد شعبان
>24- خالد عبد العزيز
>25- على عبد الونيس
>26- أحمد زيدان
>27- حمدى عبد الوهاب
>28- هند قباري
>29- حسين حسن خاطر
>30- سامح السايح
>31- محمد عطا سليم
>32- الهام المنشاوي
>33- عمر الغنيمي
>34- حسني حافظ
>35- أشرف رشاد
>36- حسن خيرالله
>37- أحمد خليل خير الله
>38- محمود حسين
>39- سليمان وهدان
>40- خالد يوسف

يذكر أن مجلس النواب رفض توصية اللجنة الخاصة المشكلة للتحقيق مع توفيق عكاشة على خلفية لقائه بالسفير الاسرائيلى، والتى تقضى بحرمانه من دور انعقاد كامل.

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