وزير الصناعة: نستهدف توفير 3 مليارات دولار من خلال تشجيع المنتج المصرى

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن هناك استراتيجية لترشيد الاستيراد وتفعيل المنتج المصرى، تستهدف الحكومة من خلالها توفير 3 مليارات دولار من خلال ترشيد الاستيراد، وتشجيع المنتج المصرى.

وأوضح وزير الصناعة فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم، الأربعاء، أنه يتم العمل على إعادة تشغيل 135 مصنعا متعثرا، وتم تشغيل 15 مصنعا حتى الآن وجارى تشغيل الباقى.

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