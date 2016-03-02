النيابة توجه لضباط كمين الهرم تهمة التعدى بالضرب على مريهان حسين

وجه المستشار شريف رشاد، وكيل نيابة الهرم، لضباط كمين قسم الهرم، تهمة التعدى بالضرب على الفنانة مريهان حسين، عقب إلقاء القبض عليها والاشتباه فى سيارتها، وواجهت النيابة الضباط بتقرير الطبى الذى أثبت وجود كدمات وسحجات، كما تستمع لهم النيابة فى وقاعة القبض عليها.

يذكر أن النيابة وجهت للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته والسب والقذف والسكر أثناء القيادة، ووصلت مريهان إلى مقر المحكمة فى سيارة الترحيلات مقيدة بالكلابشات مع متهمين آخرين وسط حراسة أمنية مشددة، كما حرص على الحضور عدد من أصدقائها وأقاربها.

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