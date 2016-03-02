أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

‏الجنايات تؤيد استمرار إخلاء سبيل «إسراء الطويل» في اتهامها ببث أخبار كاذبة

Google+ Print
‏الجنايات تؤيد استمرار إخلاء سبيل «إسراء الطويل» في اتهامها ببث أخبار كاذبة ‏الجنايات تؤيد استمرار إخلاء سبيل «إسراء الطويل» في اتهامها ببث أخبار كاذبة

إسراء الطويل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، استمرار إخلاء سبيل الصحفية إسراء الطويل، في اتهامها ببث أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمة ” الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلًا عن أنها تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا