‏الجنايات تؤيد استمرار إخلاء سبيل «إسراء الطويل» في اتهامها ببث أخبار كاذبة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، استمرار إخلاء سبيل الصحفية إسراء الطويل، في اتهامها ببث أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، حسبما أفاد مراسل أونا.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للمتهمة ” الانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلًا عن أنها تتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها”.