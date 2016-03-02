بالفيديو.. السفير الإسرائيلى يدافع عن نائب التطبيع: لقائى بعكاشة كان ناجحا

قال السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن إنه أجرى عدة لقاءات صحفية مع صحفيين مصريين فى القاهرة واصفا إياها بالناجحة على حد تعبيره، وقال إنه التقى أيضا مؤخرا بالنائب بتوفيق عكاشة.

وأضاف السفير عبر فيديو نشرته صفحة سفارة إسرائيل بالقاهرة على موقع "فيس بوك" أنه يتفهم أن الاجتماع الأخير مع "عكاشة" أثار جدلا واسعا بمصر.

وأكد أن السفارة الإسرائيلية ترحب بأى لقاء مع أى شخص فى مصر، موضحا أن السفير الإسرائيلى يقبل بالرأى والرأى الآخر، من أجل توطيد العلاقات بين الشعبين المصرى والإسرائيلى.