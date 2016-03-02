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بالفيديو.. السفير الإسرائيلى يدافع عن نائب التطبيع: لقائى بعكاشة كان ناجحا

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بالفيديو.. السفير الإسرائيلى يدافع عن نائب التطبيع: لقائى بعكاشة كان ناجحا بالفيديو.. السفير الإسرائيلى يدافع عن نائب التطبيع: لقائى بعكاشة كان ناجحا
قال السفير الإسرائيلى بالقاهرة حاييم كورن إنه أجرى عدة لقاءات صحفية مع صحفيين مصريين فى القاهرة واصفا إياها بالناجحة على حد تعبيره، وقال إنه التقى أيضا مؤخرا بالنائب بتوفيق عكاشة.

وأضاف السفير عبر نشرته صفحة سفارة إسرائيل بالقاهرة على موقع "فيس بوك" أنه يتفهم أن الاجتماع الأخير مع "عكاشة" أثار جدلا واسعا بمصر.

وأكد أن السفارة الإسرائيلية ترحب بأى لقاء مع أى شخص فى ، موضحا أن السفير الإسرائيلى يقبل بالرأى والرأى الآخر، من أجل توطيد العلاقات بين الشعبين المصرى والإسرائيلى.

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السفير حاييم كورين يؤكد نجاح اللقاءات الصحفية و أيضا لقاء الدكتور توفيق عكاشة كما يؤكد أن هذة اللقاءات في مصلحة الشعبين

Posted by ‎إسرائيل في مصر‎ on Wednesday, March 2, 2016

>- نائب التطبيع يتابع جلسة تقرير مصيره من خلف باب البرلمان

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مصر 365

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