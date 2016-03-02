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بالصور.. مصطفى بكرى: "عكاشة" عميل وأطالب الأمن بالإفصاح عن تسجيلات إهانته للرئيس

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بالصور.. مصطفى بكرى: "عكاشة" عميل وأطالب الأمن بالإفصاح عن تسجيلات إهانته للرئيس بالصور.. مصطفى بكرى: "عكاشة" عميل وأطالب الأمن بالإفصاح عن تسجيلات إهانته للرئيس
أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن الشعب المصرى يتابع الموقف التاريخى للبرلمان الوطنى والجميع يترقب مصير نائب التطبيع "توفيق عكاشة"، ليس لأنه التقى سفير دولة أجنبية، لكنها قضية الأمن القومى المصرى.

وقال بكرى أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأربعاء، إن عكاشة عميل رسمى يشيع الفوضى ويضر بالأمن القومى ويتفاوض نيابة عن الإدارة المصرية ويسىء لعلاقتنا، وأشار بكرى إلى أن عكاشة أهان رئيس الدولة المصرية خلال لقائه بالسفير، مطالبا من الأجهزة أن تفصح عما لديها من تسجيلات المقابلة.
>وأضاف بكرى أن ما قاله حول الانتخابات الرئاسية المبكرة والمتاجرة بشهداء ، وإفساد الدولة المصرية ليس من عنده، وقال بكرى أن النائب أخل بواجبات العضوية ويجب إسقاط العضوية عنه.
>كانت لجنة التحقيق مع عكاشة أوصت بحرمان نائب التطبيع من حضور المجلس حتى نهاية دور الانعقاد.

مجلس النواب الجلسه العامه (1)

مجلس النواب الجلسه العامه (2)

مجلس النواب الجلسه العامه (3)

مجلس النواب الجلسه العامه (4)

مجلس النواب الجلسه العامه (5)

مجلس النواب الجلسه العامه (6)

مجلس النواب الجلسه العامه (7)

مجلس النواب الجلسه العامه (8)

مجلس النواب الجلسه العامه (9)

مجلس النواب الجلسه العامه (10)

مجلس النواب الجلسه العامه (11)

مجلس النواب الجلسه العامه (12)

مجلس النواب الجلسه العامه (13)

مجلس النواب الجلسه العامه (14)

مجلس النواب الجلسه العامه (15)

مجلس النواب الجلسه العامه (16)

مجلس النواب الجلسه العامه (17)

مجلس النواب الجلسه العامه (18)


>- كل الطرق تؤدى لإسقاط عضوية نائب التطبيع..المادة 110 من الدستور تنص على فصل العضو إذا فقد الثقة والاعتبار.. واللائحة القديمة تسمح بمناقشة طلب إسقاط العضوية الموقع من 5 نواب فقط
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- مصادر: رئيس البرلمان شدد على حضور النواب اليوم لعرض تقريرًا عن "عكاشة"
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