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بالصور.. إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم العام بتدابير احترازية

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بالصور.. إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم العام بتدابير احترازية بالصور.. إخلاء سبيل إسراء الطويل فى اتهامها بتكدير السلم العام بتدابير احترازية
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء بطرة، برئاسة المستشار سمير أسعد، استمرار إخلاء سبيل المصورة الصحفية إسراء الطويل، فى القضية رقم 485 لسنة 2014 أمن دولة عليا، على خلفية اتهامها الانضمام لجماعة إرهابية، أسست على خلاف القانون، وبث أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام لظروفها الصحية، مع اتخاذ التدابير الاحترازية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وتواجه المتهمة عدة جرائم فى مقدمتها الانضمام لجماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.

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- بدء نظر تجديد حبس إسراء الطويل فى واقعة اتهامها بتكدير السلم العام

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مصر 365