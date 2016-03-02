أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

نقابة المهن التمثيلية تتهم ضباط قسم الهرم بالتعدى علي مريهان حسين

Google+ Print
نقابة المهن التمثيلية تتهم ضباط قسم الهرم بالتعدى علي مريهان حسين نقابة المهن التمثيلية تتهم ضباط قسم الهرم بالتعدى علي مريهان حسين
قدم محامى نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، بتكليف من نقيب الممثلين أشرف زكى، ببلاغ للمحامى العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط مصطفى توفيق لاتهامه بسب الفنانة مريهان حسين بقسم شرطة الهرم.

طالب الفنان أشرف زكى فى بلاغه الذى حمل رقم 1117 لسنة 2016، بالمثول أمام النيابة للشهادة ضد الضابط، مشيرا إلى أنه توجه لقسم شرطة الهرم أمس الثلاثاء وبحضور الضابط سالف الذكر والفنان إيهاب فهمى ومأمور قسم شرطة الهرم وأثناء محاولة تهدئة الموقف من رؤسائه وطلب الاعتذار للممثلة عما بدر منه من اعتداء رفض الاعتذار وقام بسبها وقذفها .

واكد شعبان سعيد أنه بعدما تقدم بالبلاغ اتخذ قرارا بتوزيع البلاغ على المستشار محمد سراج أبو شنب رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة وتمت إحالته لنيابة الهرم الجزئية.


>- النيابة: عرض مريهان على المستشفى لبيان صحة ادعائها بتعدى الضباط عليها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365