نقابة المهن التمثيلية تتهم ضباط قسم الهرم بالتعدى علي مريهان حسين

قدم محامى نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، بتكليف من نقيب الممثلين أشرف زكى، ببلاغ للمحامى العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط مصطفى توفيق لاتهامه بسب الفنانة مريهان حسين بقسم شرطة الهرم.

طالب الفنان أشرف زكى فى بلاغه الذى حمل رقم 1117 لسنة 2016، بالمثول أمام النيابة للشهادة ضد الضابط، مشيرا إلى أنه توجه لقسم شرطة الهرم أمس الثلاثاء وبحضور الضابط سالف الذكر والفنان إيهاب فهمى ومأمور قسم شرطة الهرم وأثناء محاولة تهدئة الموقف من رؤسائه وطلب الاعتذار للممثلة عما بدر منه من اعتداء رفض الاعتذار وقام بسبها وقذفها .

واكد شعبان سعيد أنه بعدما تقدم بالبلاغ اتخذ قرارا بتوزيع البلاغ على المستشار محمد سراج أبو شنب رئيس النيابة الكلية بجنوب الجيزة وتمت إحالته لنيابة الهرم الجزئية.

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