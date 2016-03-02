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الشرطة تخلى عربة مترو بمحطة مارى جرجس عقب بلاغ بوجود جسم غريب داخلها

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الشرطة تخلى عربة مترو بمحطة مارى جرجس عقب بلاغ بوجود جسم غريب داخلها الشرطة تخلى عربة مترو بمحطة مارى جرجس عقب بلاغ بوجود جسم غريب داخلها
أخلت الأجهزة الأمنية عربة قطار المترو بمحطة مارى جرجس بعد ورود بلاغ بوجود جسم غريب داخل العربة، وتم تمشيطها بمعرفة ضباط المفرقعات وتبين عدم وجود أية أجسام غريبة.

كانت قد تلقت الخدمة الأمنية المعينة بمحطة السيدة زينب لمترو الانفاق بلاغاً من أحد المواطنين بوجود جسم غريب بالعربة الأولى خلف كابينة القيادة لقطار المترو رقم 424 "المرج ـ حلوان" عقب نزول الراكب للمحطة وتحرك القطار فى اتجاه محطة مارى جرجس.

وأخلت الخدمات المعينة بمحطة مارى جرجس العربة من الركاب بعد توقف القطار بالمحطة، وتم فرض كردون أمنى بالتنسيق مع المسئولين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وتمشيط العربة بمعرفة خبراء المفرقعات بالاستعانة بكلب المفرقعات، وتبين عدم وجود أية أجسام غريبة، فاستقل الركاب القطار مرة أخرى واستأنف القطار سيره.


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