أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزير التعليم العالى: ندرس 4 سيناريوهات لتطوير نظم القبول بالجامعات

Google+ Print
وزير التعليم العالى: ندرس 4 سيناريوهات لتطوير نظم القبول بالجامعات وزير التعليم العالى: ندرس 4 سيناريوهات لتطوير نظم القبول بالجامعات
قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أن تسعى لعمل مجموعة كبيرة من العلوم، مشددا: "علينا أن نتحول لاقتصاد المعرفة".

وأضاف الدكتور أشرف الشيحى، فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المجموع التراكمى للثانوية العامة لا يجب أن يكون هو المعيار الوحيد للتفوق والقبول بالجامعات، ولكن هذا المعيار هو الذى يثق فيه المواطن.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن إحدى مسارات تطوير التعليم هو تطوير نظم القبول بالجامعات، وهناك 4 سيناريوهات مقترحة لتطوير نظم القبول بالتعليم والجامعات، وسيتم الإعلان عنها بعد انتهائها.

وأوضح أن الدستور ينص على مجانية التعليم، ولكن هناك شريحة من المجتمع ترغب فى الالتحاق بالتعليم الخاص، ونحن نستثمر أكثر فى التعليم الحكومى، ونشجع الجامعات الخاصة والأهلية وهناك 21 جامعة خاصة وجامعتين فقط من الجامعات الأهلية التى لا تهدف للربح وسيتم التوسع فيها.

- التعليم العالى: ناقشنا فى اجتماع الحكومة 11مسارا طبقا لاستراتيجية 2030
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

الاتحاد الأوروبي يؤكد تضامنه مع مصر في مكافحة الإرهاب

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

ستاد مصر: تشكيل مباراة وادي دجلة أمام الشرقية والاستعدادات النهائية وتوقعات أداء اللقاء

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون

الشيخ خالد الجندي: استخبارات دول معادية تريد ضرب مصر في الصميم - لعلهم يفقهون