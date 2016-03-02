وزير التعليم العالى: ندرس 4 سيناريوهات لتطوير نظم القبول بالجامعات

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى، أن مصر تسعى لعمل مجموعة كبيرة من اقتصاد العلوم، مشددا: "علينا أن نتحول لاقتصاد المعرفة".

وأضاف الدكتور أشرف الشيحى، فى موتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن المجموع التراكمى للثانوية العامة لا يجب أن يكون هو المعيار الوحيد للتفوق والقبول بالجامعات، ولكن هذا المعيار هو الذى يثق فيه المواطن.

ولفت وزير التعليم العالى إلى أن إحدى مسارات تطوير التعليم هو تطوير نظم القبول بالجامعات، وهناك 4 سيناريوهات مقترحة لتطوير نظم القبول بالتعليم والجامعات، وسيتم الإعلان عنها بعد انتهائها.

وأوضح أن الدستور ينص على مجانية التعليم، ولكن هناك شريحة من المجتمع ترغب فى الالتحاق بالتعليم الخاص، ونحن نستثمر أكثر فى التعليم الحكومى، ونشجع الجامعات الخاصة والأهلية وهناك 21 جامعة خاصة وجامعتين فقط من الجامعات الأهلية التى لا تهدف للربح وسيتم التوسع فيها.

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