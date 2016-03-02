تجديد حبس نجل شقيق مرسى 45 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامه بالإرهاب

>قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، تجديد حبس محمد سعيد مرسى نجل شقيق الرئيس المعزول محمد مرسى 45 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

لم يحضر محامى للدفاع عنه وتطوع خالد المصرى المحامى للترافع عنه أمام المحكمة.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهم عدة تهم منها الإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والتحريض ضد مؤسسات الدولة والدعوى إلى التظاهر.

حبس ابن شقيق مرسى عاما لإهانته القضاء أثناء نظر قضية اتهامه بالإرهاب