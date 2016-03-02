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أهالى قرية قصر رشوان بالفيوم يتبرعون بأجهزة غسيل كلوى للوحدة الصحية

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أهالى قرية قصر رشوان بالفيوم يتبرعون بأجهزة غسيل كلوى للوحدة الصحية أهالى قرية قصر رشوان بالفيوم يتبرعون بأجهزة غسيل كلوى للوحدة الصحية
التقى المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم عددًا من أهالى قرية قصر رشوان التابعة لمركز طامية، بحضور الدكتور ماهر الجاويش وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

تم خلال اللقاء مناقشة مبادرة بعض المتبرعين من أهالى قصر رشوان استعدادهم بتزويد الوحدة الصحية بالقرية بأجهزة وماكينات غسيل كلوي والتغطية المادية لكافة التجهيزات الفنية للوحدة لاستقبال مرضى الغسيل الكلوى من أهالى القرية والقرى المجاورة لها.

وأشاد محافظ الفيوم بمبادرة أهالى القرية بالتبرع بالأجهزة والتى بمجرد الانتهاء من حصر التكاليف المالية الخاصة بها سيتم البدء الفوري بإمداد الوحدة الصحية بماكينات الغسيل وتوفير الطاقم الطبي اللازم.

وأصدر محافظ الفيوم توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتذليل كافة العقبات التي من شأنها إعاقة تنفيذ مبادرة الأهالي للتبرع بأجهزة الغسيل الكلوي , مضيفاً أن هذا يأتي في إطار رفع مشقة انتقال مرضى الغسيل الكلوي من أهالي قصر رشوان إلى أماكن أخرى بعيدة ,مما يعتبر تجسيدا لتكاتف أفراد المجتمع المدني مع أجهزة الدولة والذي يعد من أهم ركائز النهوض بنوعية الخدمات المقدمة علي اختلاف مستوياتها والتي تقدم للمواطن المصرى.

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مصر 365