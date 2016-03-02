مدير مستشفيات جامعة الإسكندرية: نطالب الداخلية بالقيام بدورها

أكد الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية طب الإسكندرية ومدير عام المستشفيات الجامعية، حرصه وحرص إدارة الكلية واعضاء هيئة التدريس على توفير الحماية والامان لجميع الاطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية اثناء تأدية عملهم ورفضه لمثل هذة التصرفات الفردية الغير مسئولة وانه بصدد متابعة كل تطورات الواقعة ووقوفة بجانب اطباء المستشفيات الجامعية هذا وقد تمت جميع الاجراءات الطبية الازمة للاطباء المصابين.

وأضاف مخلص فى بيان له اليوم، ان كلية الطب تعتبر ان فريق العمل الطبى الذى يؤدى واجبة داخل المستشفيات الجامعية انما يمثلون العين الساهره على حفظ وصيانة صحه و سلامة المواطنين و يستحقون كل التكريم و التقدير و الاحترام فضلا عن توفير جو امن و هادئ لتادية رسالتهم على اكمل وجه.

واشار إلى أن هذه الاعتداءات المتكررة على المستشفيات الجامعية وفريق العمل الطبى تعتبر تهديدا خطيرا للامن وسلامة وتماسك المجتمع و تطالب وزارة الداخلية بالقيام بدورها فى توفير الامن داخل المستشفيات كما تطالب الجهات التشريعية باصدار قوانين ملزمة لحماية الاطباء اثناء تادية عملهم داخل المستشفيات.

>يذكر أن وقع بالامس اعتداء بالايدى من فردين شرطة وهم هانى مصطفى محمود من ادارة الترحيلات بالإسكندرية ورقيب سرى طارق مصطفى احمد محمود من قوة قسم شرطة العطارين على اربعة اطباء الاستقبال مستشفى الميرى الجامعى وهم الدكتور احمد جميل متولى والدكتور محمد طارق شعبان والدكتور عبد الله السيد عبد القادر والدكتورة شرين سليمان السيد .

وانتقل الدكتور ابراهيم مخلص عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية و رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية و الدكتور محمد رفيق خليل نقيب الاطباء بالإسكندرية و الدكتور سمير عرابى رئيس قطاع المستشفيات على الفور الى مكان المشاجرة و تم ابلاغ الجهات الامنية التى قامت باتخاذ اجراء فورى بالتحفظ على الامناء المعتدين بنقطة المستشفى و التحفظ على السلاح الشخصى لكل منهم بناء على توجيهاتاللواء نادر جنيدى مدير امن الإسكندرية.

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