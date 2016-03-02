أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

لجنة ماراثون 57357 تتفقد آخر استعدادات احتفالها بجامعة طنطا

Google+ Print
لجنة ماراثون 57357 تتفقد آخر استعدادات احتفالها بجامعة طنطا لجنة ماراثون 57357 تتفقد آخر استعدادات احتفالها بجامعة طنطا
استقبل الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا اليوم الأربعاء فى مكتبه الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاصم غلاب مدير مستشفى طنطا 57357، يرافقه المدير الإداري لمستشفيات 57357 لتنسيق التعاون والجهود استعداداً لفعاليات "الماراثون الخامس لمؤسسة مستشفى السرطان ومستشفى طنطا 57357" بالاشتراك مع جامعة طنطا وتحت رعاية محافظة الغربية.

وأكدت الدكتورة عزة الوسيمى فى بيان للجامعة اليوم، استعداد كلية التربية الرياضية لإقامة الماراثون وتنظيم احتفالية رياضية وثقافية وترفيهية كبرى وذلك يوم الجمعة 4 مارس الجارى.

وتوجه الوفد مرافقاً لعميد كلية التربية الرياضية لمتابعة آخر الاستعدادت والتجهيزات باستاد جامعة طنطا.

ويشمل برنامج الاحتفالية مسابقة توعية صحية وثقافية مع جوائز للفائزين، ومباراة في خماسيات كرة القدم، وفقرة فنون فلكلورية مهداة من وزارة الثقافة.

موضوعات متعلقة
>جامعة طنطا ترعى مارثون 57357 بالغربية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365