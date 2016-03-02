لجنة ماراثون 57357 تتفقد آخر استعدادات احتفالها بجامعة طنطا

استقبل الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس جامعة طنطا اليوم الأربعاء فى مكتبه الدكتورة عزة الوسيمى عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاصم غلاب مدير مستشفى طنطا 57357، يرافقه المدير الإداري لمستشفيات 57357 لتنسيق التعاون والجهود استعداداً لفعاليات "الماراثون الخامس لمؤسسة مستشفى السرطان ومستشفى طنطا 57357" بالاشتراك مع جامعة طنطا وتحت رعاية محافظة الغربية.

وأكدت الدكتورة عزة الوسيمى فى بيان للجامعة اليوم، استعداد كلية التربية الرياضية لإقامة الماراثون وتنظيم احتفالية رياضية وثقافية وترفيهية كبرى وذلك يوم الجمعة 4 مارس الجارى.

وتوجه الوفد مرافقاً لعميد كلية التربية الرياضية لمتابعة آخر الاستعدادت والتجهيزات باستاد جامعة طنطا.

ويشمل برنامج الاحتفالية مسابقة توعية صحية وثقافية مع جوائز للفائزين، ومباراة في خماسيات كرة القدم، وفقرة فنون فلكلورية مهداة من وزارة الثقافة.

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