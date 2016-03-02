عماد متعب ينضم لمعسكر الأهلي عقب بتروجيت

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن مهاجم الفريق عماد متعب سوف ينضم لمعسكر الأهلي في الإسكندرية عقب مباراة بتروجيت.

ويعسكر الأهلي حاليا في الإسكندرية استعدادا لمواجهة بتروجيت اليوم الأربعاء ومصر للمقاصة يوم السبت على ملعب برج العرب.

وبذلك، ينضم متعب للمعسكر غدا الخميس.

وأضاف عبد الحفيظ، أن متعب تغيب عن المران الأخير بسبب آلام في العضلة الخلفية، وحصل على راحة اليوم.

ويصل متعب الإسكندرية غدا ليتم تجهيزه لمباراة مصر للمقاصة يوم السبت.

وكان الأهلي قد استبعد متعب والحارس شريف إكرامي والمدافع محمد نجيب من معسكر الإسكندرية للإصابة.