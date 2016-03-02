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مدرب نيجيريا يسعى لإعادة ' المعتزلين ' قبل مواجهة مصر

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مدرب نيجيريا يسعى لإعادة ' المعتزلين ' قبل مواجهة مصر مدرب نيجيريا يسعى لإعادة ' المعتزلين ' قبل مواجهة مصر

أكد سامسون سياسيا مدرب نيجيريا أنه سيتحدث مع الثنائي فينسنت إنياما وإيمانويل إيمينيكي أملا في إقناعهما بالتراجع عن الاعتزال الدولي استعدادا لمواجهتي .

وتولى سياسيا المهمة منذ أيام قليلة عقب استقالة نجم النسور الخضراء السابق صنداي أوليسيه، ويسعى لإعادة الثنائي المخضرم للفريق.

وتستضيف نيجيريا الفراعنة يوم 25 مارس المقبل ثم تخوض لقاء الإياب من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017 بعدها بأربعة أيام على استاد برج العرب.

وكان إنياما حارس ليل الفرنسي وإيمينيكي مهاجم وست هام يونايتد الإنجليزي قد اعتزلا دوليا وأكدا أنه لا رجعة في القرار بعيدا عن العلاقة الفاترة التي جمعتهما بالمدرب السابق للمنتخب أوليسيه.

فأعلن إنياما (33 عاما) في 8 أكتوبر الماضي اعتزاله اللعب الدولي، وتبعه إيمينيكي (28 عاما) بعدها بأيام قليلة.

وقال سياسيا في تصريحات للإعلام النيجيري:"المباراة صعبة أمام مصر، لكن الأمر ليس مثل تسلق الجبل".

وأضاف "التحدي كبير لكن قيادة النسور ليست بالصعبة إطلاقا".

وأردف "لا أشعر بالضغط قبل المواجهة. سأتحدث مع إيمينيكي وإنياما".

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