في_إفريقيا - الكاف يرفض نقل مباراة الزمالك ودوالا

رفض الاتحاد الإفريقي (كاف) نقل مباراة الذهاب بين يونيون دوالا والزمالك في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد طلب نقل المباراة من مدينة دوالا إلى العاصمة الكاميرونية ياوندي، وهو الطلب الذي رفضه الكاف.

وبرر الزمالك طلبه ببعد مدينة دوالا عن العاصمة ياوندي، واحتياجه للسفر برا من العاصمة.

ومازال الزمالك ينتظر قرار النادي الكاميروني بالنسبة للقاء الذهاب، الذي سيلعب يوم 11 أو 12 أو 13 مارس الحالي

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ويواجه الفائز من نزال الزمالك ودوالا المنتصر من مواجهة شبيبة بجاية الجزائري والإفريقي التونسي في دور الـ16 من البطولة.

ويأمل الزمالك في تحقيق لقبه السادس في البطولة بعدما حققها لآخر مرة في عام 2002.