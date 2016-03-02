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بدء التحقيق مع ضابطى الهرم بواقعة القبض على مريهان حسين

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بدء التحقيق مع ضابطى الهرم بواقعة القبض على مريهان حسين بدء التحقيق مع ضابطى الهرم بواقعة القبض على مريهان حسين
تستمع الآن نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، رئيس النيابة إلى أقوال ضابطى شرطة الهرم، والذين ألقيا القبض على الفنانة مريهان حسين، بعدما اشتبها فى سيارتها، لسماع أقولهما بعد أن قامت الفنانة باتهامهما بالتعدى عليها.

يذكر أن النيابة وجهت للفنانة الشابة تهمة التعدى بالضرب على موظف أثناء تأدية مهام وظيفته والسب والقذف والقيادة تحت تأثير السكر.

ووصلت مريهان إلى مقر المحكمة فى سيارة الترحيلات مقيدة بالكلابشات مع متهمين آخرين وسط حراسة أمنية مشددة، كما حرص على الحضور عدد من أصدقائها وأقاربها.


>- وصول مريهان حسين لنيابة الهرم بالكلابشات لاستكمال التحقيقات معها
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