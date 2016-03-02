ضبط 2 من مروجى المخدرات وبحوزتهما 350 جرام حشيش بمطروح

تمكن ضباط وقوة مباحث قسم شرطة مطروح، من ضبط 2 من مروجى المخدرات، وبحوزة الأول250 جرام حشيش والثانى 100 جرام من نفس المخدر، قبل ترويجها على المتعاطين بمدينة مرسى مطروح.

وتلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا اليوم الأربعاء، بضبط "رمضان م م م "- 25 سنة، عاطل، مقيم بمنطقة الكيلو 10 شرق مدينة مرسى مطروح، وبحوزته طربة كاملة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جراما، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

كما تم ضبط "محمد ع و" وشهرته حمادة هديوة- 28 سنة/ عاطل مقيم شارع المحطة فى مدينة مرسى مطروح وبحوزته 31 قطعة مختلفة الأحجام لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 100 جرام، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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