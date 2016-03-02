السجن 5 و 10 سنوات لـ117 «إخوانيًا» في قضيتي إرهاب بالمنيا

مراسل «ONA»

أصدرت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، الأربعاء، حكما بمعاقبة 117 متهمًا من عناصر وقيادات الإخوان بالمنيا بالسجن حضوريا لمدة 5 سنوات وغيابيا لمدة 10 سنوات في قضيتي اقتحام وحرق كنيسة مارجرجس بقرية دلجا بمركز ديرمواس، وتكوين خلية إرهابية خططت لتفجير محول بني شيبة بمركز المنيا.

وقال خالد الكومى و محمد حلمى، عضوا هيئة الدفاع عن المتهمين الإخوان المتورطين في أحداث العنف بالمنيا، إن المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، عاقبت 106 متهماً، بسجن 27 متهماً محبوسين، لمدة 5 سنوات، حضورياً، وسجن الباقون 10 سنوات، غيابياً، وذلك لإتهامهم بأقتحام كنيسة مار جرجس بقرية دلجا جنوب مدينة ديرمواس بالمنيا، عقب أحداث العنف التي أجتاحت البلاد، بعد فض إعتصامى رابعة والنهضة.

وعاقبت ذات المحكمة، 11 متهماً أخرين، منهم 5 محبوسين بالسجن لمدة 5 سنوات، حضورياً، وبينهم لؤي أبو بكر العيلي نجل نائب سابق بمجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة، والدكتور علي زهران قيادي بالإخوان، وأحمد فراج طالب بكلية الطب، ومعاقبة باقي المتهمين وعددهم 6 بالسجن لمدة 10 سنوات، غيابياً، بتهم تكوين خلية إرهابية، وتفجير محول كهرباء قرية بنى شيبة بمركز المنيا فى شهر أبريل من العام الماضى.