الداخلية: القبض على أمناء شرطة بتهمة الرشوة والمخدرات.. ولا تستر على مخطئ

أفادت وزارة الداخلية أنه فى إطار سياسة الوزارة الهادفة فى أحد محاورها إلى التصدى لأى تجاوزات تصدر من بعض رجال الشرطة، ومحاسبة كل من يخرج عن الأعراف والقوانين، حيث إن تلك الممارسات تعود بالسلب على صورة جهاز الشرطة، وما يقدمه رجال الشرطة من جهد وتضحيات تصل إلى الفداء بأرواحهم فى سبيل أمن الوطن والمواطنين، فقد تم ضبط شرطيين بتهمة الرشوة وحيازة المخدرات، وتم تقديمهم لجهات التحقيق، مؤكدة أنه لا تستر على مخطئ.

وأوضحت الداخلية أن معلومات وردت لإدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة للمرور مفادها قيام مساعد الشرطة "رمضان.ش" وأمين الشرطة "عمرو.ع" من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتربح من أعمال وظيفتهما بتقاضى مبالغ مالية من سائقى السيارات بناحية شارع فيصل نظير عدم تحرير مخالفات مرورية لهم.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قسم شرطة الهرم تم ضبط المتهمين أثناء تقاضيهما مبالغ مالية من بعض السائقين المخالفين نظير تغاضيهما عن تحرير مخالفات ضدهم، وضبط بحوزة الثانى سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها، وتم ضبط أمين الشرطة "أحمد.ع" من قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة بذات الخدمة وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

ومن ناحية أخرى تمكنت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لمرور القاهرة من ضبط مهندس فنى بوحدة تراخيص مرور مدينة نصر حال تقاضيه مبالغ مالية من المواطنين على سبيل الرشوة نظير إنهاء إجراءات الفحص الفنى الخاص بسياراتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين كلٍ منهم على حدة، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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