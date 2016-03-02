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بالصور.. مرض نادر يجعل وجه شاب يشبه عنقود مشروم

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أصيب الشاب الأمريكى "كينان باتون" بحبوب كبيرة الحجم حولت وجهه إلى ما يشبه فطر المشروم، حتى أطلق أصدقاؤه عليه اسم "رجل الفطر".

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وروى كينان باتون مأساته للموقع البريطانى"ديلى ميل" مؤخرا فقال: كانت البداية وأنا فى الحادية عشرة من عمرى بظهور حبوب صغيرة فى وجهى ومع تقدم العمر ازداد الأمر سوءا حيث حجم الحبوب ظل يزداد تدريجيا.

وأضاف الشاب الأمريكى: خضعت لعملية جراحية لإزالة الأنسجة وثبت عدم فعاليتها لأن الحبوب عادت مرة أخرى بعد 3 سنوات، ونصحنى الأطباء مؤخرا بالعلاج الإشعاعى للتخلص من الزوائد القبيحة التى تزعجنى.

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وأوضح التقرير المنشور فى الموقع أن الحبوب الكبيرة تسمى "ندوب عقدية"، ويصعب علاجها حاليا، وتعد أكثر شيوعا فى الأشخاص ذوى البشرة الداكنة، ويمكن أن تظهر فى أى مكان من الجسم وإن كانت تظهر عادة فى الكتفين والرأس والعنق، وتستمر سنوات، ولم يكتشف الخبراء حتى الآن سبب هذه الندوب غير المعدية ولا خوف من تحولها لخلايا سرطانية لاحقا.

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وقالت "مادلين" والدة "كينان": كان الجيران ينظرون لابنى نظرات سيئة بسبب شكله وبعد انتشار هذه الندوب فى كتفه أصبحت النظرات أكثر حدة وسوءا، ولأن الأطباء لا يعرفون سببها حتى الآن يجرون محاولات كثيرة للتخلص منها ولكن حاليا يجربون العلاج الإشعاعى وننتظر النتائج فى أقرب وقت.

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وأشار "كينان" إلى أنه تأقلم على الحياة مع هذه الندوب وفى حالة فشل العلاج بالإشعاع لن يؤثر ذلك على أحلامه وطموحاته التى سيحققها مع شريكة حياته التى اختارته بهذا الشكل وأحبته.


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