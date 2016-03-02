إعلام إيران يهاجم السعودية ويصف قرار مجلس التعاون الخليجى بالعدائى

شن الإعلام الإيرانى هجوما عنيفا على المملكة العربية السعودية بسبب قرار مجلس التعاون الخليجى باعتبار حزب الله اللبنانى المدعوم من إيران بكافة قاداته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه منظمة إرهابية.

ووصف موقع التليفزيون الإيرانى القرار بأنه قرارا عدائى ضد محور المقاومة. ووصفت وكالة شبستان هذا القرار بالقرار الغريب. وقالت وكالة نادى المراسلين أنه قرار حاقد.

فيما تطاولت وكالة تسنيم الإيرانية التابعة للحرس الثورى، وقالت أن فشل المملكة فى اليمن وسوريا والعراق دفعها للعداء مع حزب الله ونعته بالإرهابى، واتهمت ما اسمتهم بالشيوخ العرب بالتعاون مع إسرائيل ضد ما اسمتها المقاومة التى تقودها ايران.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجى ادرج حزب الله على قائمة الجماعات الإرهابية، جراء استمرار الأعمال العدائية التى يقوم بها عناصر تلك الميلشيات لتجنيد شباب دول المجلس للقيام بالأعمال الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة الفتن، والتحريض على الفوضى والعنف فى انتهاك صارخ لسيادتها وأمنها واستقرارها.

- دول مجلس التعاون تعتبر ميليشيات حزب الله منظمة إرهابية

- تورط حزب الله فى تهديد أمن الخليج يدفع دول التعاون لإدراجه على قوائم الإرهاب.. الحزب خطط لاختطاف خليجيين فى لبنان بعد القبض على خلية تابعة له بالكويت.. ومتورط فى محاولة لإسقاط طائرة بالفلبين