ننشر حالات إسقاط عضوية النواب في البرلمان وفقًا للدستور

في حين يصوت أعضاء مجلس النواب بالاسم على إسقاط عضوية النائب توفيق عكاشة، على خلفية لقائه بالسفير الإسرائيلي، أكد مصدر قضائي أن عقوبة حرمان النائب من حضور الجلسات غير دستورية، وإن انلائب عقويته القانونية إما أن يظل نائبًَا عن دائرته وإما أن يتم فصله من البرلمان.

و ينظم الدستور المصري عقوبة إسقاط العضوية عن عضو مجلس النواب، حيث تنص المادة (110) من الدستور أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه.