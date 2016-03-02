النيابة تتسلم تقرير طبي يفيد بتعرض «ميريهان حسين» للضرب



> تسلمت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، التقرير الطبى الصادر من مستشفى الهرم، والخاص بالفنانة مريهان حسين، والذى أثبت تعرضها للضرب، وجود كدمات فى مناطق متفرقة من الجسد.

ووصل إلى مقر النيابة ضباط الشرطة الذين تواجدوا بكمين المريوطية، والذين اتهمتهم الفنانة مريهان بالتعدي عليها بالسب والضرب وهتك عرضها، وذلك بعد استدعائهم من قبل النيابة للأدلاء باقوالهم حول القضية محل التحقيق.

وقررت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، حجز الفنانة مريهان حسن، 24 ساعة على ذمة التحريات، في واقعة اتهامها باقتحام كمين أمني بشارع الهرم والتعدي بالسب والشتم والصفع على الضابط المسؤول بالكمين، وحيازة خمور بالسيارة.

وصرح مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، أنه فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، أثناء قيام القوة الأمنية المعينة بخدمة ارتكاز القول الأمنى بطريق المنصورية دائرة قسم شرطة الأهرام بإستيقاف إحدى السيارات الملاكى رفضت قائدة السيارة التوقف، وتخطت الكمين مسرعة واصطدمت بحواجز الارتكاز البلاستيكية، مما نتج عنه سقوط أحد ضابط قوة الكمين أرضاً.

وتمكنت القوات من استيقاف السيارة بإستخدام السدادات الحديدية، وتبين أن السيارة قيادة المدعوة مريهان حسين محمد بسيونى، وأثناء ضبطها قامت بالتعدى على قوة الكمين بالسب والشتم وصفع أحد الضباط وإصابة آخر بجروح طولية بالوجه باستخدام أظافرها، تمت السيطرة عليها وضبط داخل السيارة 2 زجاجة مواد كحولية وكوب به كحوليات.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 16862 جنح قسم شرطة الأهرام، حيث تقدم للشهادة عددٍ من المواطنين الذين شاهدوا المذكورة حال تعديها على القوات، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.