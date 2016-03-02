جلسة صلح تنهى خلافات على منزل بين عائلتين بقنا

مراسل «ONA»

نجحت الجهود الأمنية لمديرية أمن قنا، بالتنسيق مع الجهود الشعبية ولجنة المصالحات، اليوم الأربعاء، فى عقد جلسة صلح لإنهاء خلافات عائلتي “هاشم” و”مرزوق” بدشنا

وعقدت جلسة الصلح بين أفراد العائلتين القاطنين بقرية الشيخ رزق السمطا بحري التابعة لمركز دشنا، بعد خلافات بينهما بسبب خلاف علي عقار كائن بمحافظة القاهرة وتبادل الطرفين إطلاق الأعيرة النارية دون وقوع إصابات.

ونجحت الجهود الأمنيه التي قادها العميد أيمن فتحي رئيس مباحث مديرية أمن قنا بقيادة المقدم حمدي أبو القاسم وكيل فرع البحث الجنائي بنجع حمادي، والرائد عمرو الخطيب رئيس مباحث مركز شرطة دشنا بإشراف اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، ولجنة المصالحات وبحضور كبار العائلات من عقد جلسة صلح بين الطرفين الذين قاموا بتسليم 6 قطع من الأسلحة النارية كإثبات لحسن النية في إنهاء الخصومة بين العائلتين.