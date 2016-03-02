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تأجيل محاكمة 26 متهمًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية» لـ 2 أبريل

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تأجيل محاكمة 26 متهمًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية» لـ 2 أبريل تأجيل محاكمة 26 متهمًا بـ«خلية الجيزة الإرهابية» لـ 2 أبريل

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة 26 متهمًا بالانتماء لخلية الجيزة الإرهابية في القضية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، إلى جلسة 2 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع، حسبما أفاد مراسل أونا.

وصدر القرار برئاسة المستشارمحمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين ياسرياسين، وعبد الرحمن صفوت الشربيني، وبسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، وعددهم 26 متهمًا “تأسيس جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور و القانون، منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والعامة”.

كما أسندت إليهم ” إمداد الجماعة بمعونات مادية ومالية، منها: مفرقعات، ألعاب نارية، مهمات، أدوات، ومقرات تنظيمية”، بالإضافة إلى أنهم شاركوا في تجمهرٍ الغرض منه ارتكاب جناية القتل، وتخريب الممتلكات العامة.

وتضمنت قائمة الاتهامات ” الشروع في قتل الملازم أول “طارق عبد العزيز ” الضابط بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة، وذلك بعد أن ألقوا عليه زجاجة مولوتوف حارقة، فضلًا عن استعمال القوة و العنف مع موظفيين عموميين، وكذلك الشروع في قتل المجني عليه ” علاء عبد الحكم عباس ” ضابط الأمن المركزي وتخريب سيارة شرطة، وما حوته من أسلحة وذخيرة، وسرقة أسلحة ميري عبارة عن طبنجة وبندقيتين وخرطوش وبندقية ناري خرطوش و غاز”، فضلًا عن الاتهام بصنع مفرقعات شديدة الانفجار ومواد مفرقعة “TNT”.

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