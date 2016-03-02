صور|«المهن التمثيلية» تتقدم ببلاغ يتهم الضابط بسب «ميريهان حسين»

تقدم شعبان سعيد، محامي نقابة المهن التمثيلية، منذ قليل، بتكليفٍ من نقيب الممثلين أشرف زكي، ببلاغ للمحامي العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط مصطفى توفيق، لاتهامه بسب الفنانة مريهان حسين بقسم شرطة الهرم، حسبما أفاد مراسل أونا.

وطالب الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في بلاغه الذي حمل رقم 1117 لسنة 2016، بالمثول أمام النيابة للشهادة ضد الضابط، مشيرًا إلى أنه توجه لقسم شرطة الهرم أمس الثلاثاء، وبحضور الضابط سالف الذكر، والفنان إيهاب فهمي، فضلًا عن مأمور قسم شرطة الهرم، وأثناء محاولة تهدئة الموقف من رؤسائه، وطلب الاعتذار للممثلة، عما بدر منه من اعتداء، رفض الضابط الاعتذار قائلًا “مش هعتذر لممثلة”، وذلك حسبما أفاد مقدم البلاغ.