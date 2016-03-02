أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بالصور.. ضبط سيارة تلقى ردم مخلفات بالطريق العام شرق الإسكندرية

Google+ Print
بالصور.. ضبط سيارة تلقى ردم مخلفات بالطريق العام شرق الإسكندرية بالصور.. ضبط سيارة تلقى ردم مخلفات بالطريق العام شرق الإسكندرية
شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية تحت إشراف اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس حملة لإزالة إشغالات الطريق، حيث قامت إدارة أشغال الطريق بالتحفظ على سيارة محملة بردم مخلفات لإلقائه بالطريق العام وتم نقلها إلى الجراج، كما قامت وحدة الإزالة بإزالة مدخنة بدون رخصة بالقرب من مسجد سيدى بشر، وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بميدان مزلقان محطة قطار فيكتوريا.

سيارة تلقى ردم مخلفات بالطريق العام (1)

سيارة تلقى ردم مخلفات بالطريق العام (2)

سيارة تلقى ردم مخلفات بالطريق العام (3)


>- حى المنتزة بالإسكندرية يشن حملات لإزالة إشغالات الطريق

- حى العامرية يشن حملة لازالة التعديات على أراضى الدولة بكينج مريوط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365