بالصور.. ضبط سيارة تلقى ردم مخلفات بالطريق العام شرق الإسكندرية

شن حى المنتزه أول شرق الإسكندرية تحت إشراف اللواء مهندس أحمد أبو طالب رئيس حملة لإزالة إشغالات الطريق، حيث قامت إدارة أشغال الطريق بالتحفظ على سيارة محملة بردم مخلفات لإلقائه بالطريق العام وتم نقلها إلى الجراج، كما قامت وحدة الإزالة بإزالة مدخنة بدون رخصة بالقرب من مسجد سيدى بشر، وكذلك إزالة الإعلانات المخالفة والإشغالات بميدان مزلقان محطة قطار فيكتوريا.

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