- محافظ دمياط: صلاحيات كاملة لرؤساء المدن ضمن إطار التوجه نحو اللامركزية

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط تحت إشراف اللواء ممدوح طه السيد رئيس مركز ومدينة دمياط وبالتعاون مع شرطة المرافق وشرطة قسم أول وقسم ثانى بتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من طريق دمياط الشعراء وطريق عزبة اللحم والجزيرة الوسطى لطريق الترعة الشرقاوية ناحية مدخل العنانية.>يأتى ذلك ضمن حملة موسعة تقوم بها الوحدات المحلية بدمياط لإزالة كل الإشغالات والأسواق العشوائية.