وصول 8500 طن بوتاجاز لموانىء السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من جدة .

وأضاف مصطفى فى بيان له اليوم، أن ميناء الادبية يستعد لاستقبال السفينة برازين قادمة من الصومال لشحن 25 الف طن حديد كويل كما تغادر السفينة تونج جى مين و على متنها 13 الف طن بضائع اعلاف حيوانية متجهة الى كوريا .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 35 راكب و 34 سيارة و 2 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 73 شاحنة و 73 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 389 راكب و 14 سيارة و 16 شاحنة .

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض 89 راكب و 22 سيارة و 2 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 10 راكب و 57 شاحنة و 16 سيارة و غادرت العبارة الرياض و على متنها 87 راكب و 22 سيارة و 7 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 34 راكب و 9 سيارة و 25 دراجة بخارية و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 130 راكب و 39 براد و 4 تريلا و العبارة برنسيسة و على متنها 219 راكب 219 راكب و 3 سيارة و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 40 براد و 8 تريلا كما تغادر العبارة برنسيسة و على متنها 611 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 379 راكب منهم 190 معتمر و 2 باص عمرة و 33 براد و 9 تريلا كما غادرت السفينة سينا و على متنها 475 راكب و 25 براد و 10 تريلا و العبارة برنسيسة و على متنها 613 راكب منهم 31 معتمر و 1 باص عمرة .

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