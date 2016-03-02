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وصول 8500 طن بوتاجاز لموانىء السويس

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وصول 8500 طن بوتاجاز لموانىء السويس وصول 8500 طن بوتاجاز لموانىء السويس
قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الاحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ماريمار جاز و على متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من جدة .

وأضاف مصطفى فى بيان له اليوم، أن ميناء الادبية يستعد لاستقبال السفينة برازين قادمة من الصومال لشحن 25 الف طن حديد كويل كما تغادر السفينة تونج جى مين و على متنها 13 الف طن بضائع اعلاف حيوانية متجهة الى كوريا .

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة و على متنها 35 راكب و 34 سيارة و 2 شاحنة و السفينة بوسيدون اكسبريس و على متنها 73 شاحنة و 73 راكب كما تغادر العبارة مسرة و على متنها 389 راكب و 14 سيارة و 16 شاحنة .

كما شهد الميناء بالامس استقبال العبارة الرياض 89 راكب و 22 سيارة و 2 شاحنة و السفينة نما اكسبريس و على متنها 10 راكب و 57 شاحنة و 16 سيارة و غادرت العبارة الرياض و على متنها 87 راكب و 22 سيارة و 7 شاحنة و العبارة امانة و على متنها 34 راكب و 9 سيارة و 25 دراجة بخارية و السفينة نما اكسبريس و على متنها 60 شاحنة و 10 راكب.

ويستعد ميناء نويبع اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 130 راكب و 39 براد و 4 تريلا و العبارة برنسيسة و على متنها 219 راكب 219 راكب و 3 سيارة و 2 باص جيت و السفينة بريدج و على متنها 40 براد و 8 تريلا كما تغادر العبارة برنسيسة و على متنها 611 راكب منهم 135 معتمر و 3 باص عمرة.

كما شهد الميناء بالامس استقبال السفينة سينا و على متنها 379 راكب منهم 190 معتمر و 2 باص عمرة و 33 براد و 9 تريلا كما غادرت السفينة سينا و على متنها 475 راكب و 25 براد و 10 تريلا و العبارة برنسيسة و على متنها 613 راكب منهم 31 معتمر و 1 باص عمرة .

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