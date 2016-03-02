أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعليم السويس يسحب التغذية بمدرسة لانتهاء صلاحيتها ويحيل المديرة للتحقيق

Google+ Print
تعليم السويس يسحب التغذية بمدرسة لانتهاء صلاحيتها ويحيل المديرة للتحقيق تعليم السويس يسحب التغذية بمدرسة لانتهاء صلاحيتها ويحيل المديرة للتحقيق
قرر عبد الحافظ وحيد مدير التربية والتعليم سحب التغذية المدرسية من أحد مدارس السويس، وإحالة مديرة المدرسة للشئون القانونية للتحقيق لتأخرها فى توزيع التغذية أسبوعين حتى انتهت صلاحيتها.

وأوضح عبد الحافظ وحيد أن التغذية المدرسية وهى عبوات بسكويت تصرف كل 3 أيام على مدارس السويس، ويتم توزيعها على الطلاب، وقد تسلمت إدارة مدرسة أحمد لطفى السيد الابتدائية والإعدادية بالأربعين حصتها يوم 17 فبراير الماضى، والتى ضمت 22 كرتونة كبيرة الحجم، 17 منها لطلاب المرحلة الإعدادية و5 للمرحلة الابتدائية.

وكان من المفترض أن يتم توزيع التغذية أيام 17 و18 و19 فبراير، إلا أن مديرة المدرسة تأخرت فى التوزيع حتى يوم 1 مارس الحالى، وقد فسدت وأصاب العطن البسكويت.

وكشف مدير التعليم أن إدارة التغذية بالمديرية أرسلت للطب الوقائى عينات من البسكوت لتحليها، بعد توقف المصنع المسئول عن الإنتاج فى السويس فترة عن العمل، ووصلت نتائج العينة يوم 14 فبراير، تؤكد صلاحيتها للتناول، وبدأ التوزيع من يوم 15 فبراير حتى يوم 20، وتناولها طلاب المدارس ولم تصدر أى شكاوى، إلا أن الخطأ كان من مديرة مدرسة أحمد لطفى التى تأخرت فى توزيع الحصة المقررة على الطلاب، إلى أن انتهت صلاحية البسكويت، حيث إن عمره قصير لا يتجاوز شهرا لعدم الاعتماد على أى مواد حافظة فى تصنيعه.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365