تعليم السويس يسحب التغذية بمدرسة لانتهاء صلاحيتها ويحيل المديرة للتحقيق

قرر عبد الحافظ وحيد مدير التربية والتعليم سحب التغذية المدرسية من أحد مدارس السويس، وإحالة مديرة المدرسة للشئون القانونية للتحقيق لتأخرها فى توزيع التغذية أسبوعين حتى انتهت صلاحيتها.

وأوضح عبد الحافظ وحيد أن التغذية المدرسية وهى عبوات بسكويت تصرف كل 3 أيام على مدارس السويس، ويتم توزيعها على الطلاب، وقد تسلمت إدارة مدرسة أحمد لطفى السيد الابتدائية والإعدادية بالأربعين حصتها يوم 17 فبراير الماضى، والتى ضمت 22 كرتونة كبيرة الحجم، 17 منها لطلاب المرحلة الإعدادية و5 للمرحلة الابتدائية.

وكان من المفترض أن يتم توزيع التغذية أيام 17 و18 و19 فبراير، إلا أن مديرة المدرسة تأخرت فى التوزيع حتى يوم 1 مارس الحالى، وقد فسدت وأصاب العطن البسكويت.

وكشف مدير التعليم أن إدارة التغذية بالمديرية أرسلت للطب الوقائى عينات من البسكوت لتحليها، بعد توقف المصنع المسئول عن الإنتاج فى السويس فترة عن العمل، ووصلت نتائج العينة يوم 14 فبراير، تؤكد صلاحيتها للتناول، وبدأ التوزيع من يوم 15 فبراير حتى يوم 20، وتناولها طلاب المدارس ولم تصدر أى شكاوى، إلا أن الخطأ كان من مديرة مدرسة أحمد لطفى التى تأخرت فى توزيع الحصة المقررة على الطلاب، إلى أن انتهت صلاحية البسكويت، حيث إن عمره قصير لا يتجاوز شهرا لعدم الاعتماد على أى مواد حافظة فى تصنيعه.

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