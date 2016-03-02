عبور 49 سفينة قناة السويس بحمولة 2.7 مليون طن

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن قناة السويس شهدت اليوم الأربعاء عبور 49 سفينة بحمولة 2 مليون و700 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال شهدت عبور 24 سفينة بحمولة مليون و400 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية MAYZ MAERSK بحمولة 200 ألف طن قادمة من فرنسا ومتجهة إلى سنغافورة، وعبرت 25 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و300 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية ELLY MAERSK أيضا بحمولة 171 ألف طن.

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