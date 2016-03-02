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رفع وإزالة 4278 طن قمامة ومخلفات بالمنيا

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رفع وإزالة 4278 طن قمامة ومخلفات بالمنيا رفع وإزالة 4278 طن قمامة ومخلفات بالمنيا
تمكنت حملة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا من رفع وازالة 616 طن من القمامة ومخلفات المبانى خلال عدة حملات لازالة الاشغالات تم تنظيمها على مداراسبوع باستخدام معدات الوحدة المحلية ، وذلك فى اطار متابعة حالة النظافة اليومية وازالة كافة المعوقات اثناء سير المواطنين وضماناً لراحتهم .

وقال سيد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة انه تم نقل الكميات المجمعة من القمامة والمخلفات الى مصنع تدوير القمامة والمقلب العمومى للتخلص منها واضاف انه تم تحرير 47 محضر تعدى بالبناء المخالف على الارض الزراعية بمساحة 2 فدان و11 قيراط و5 سهم كما تم تنفيذ 67 قرار ازالة بالتعدى على ارض اصلاح زراعى بمساحة 2 فدان و19 قيراط و11 سهم بالاضافة الى تحرير 6 محاضر تعدى بالبناء المخالف لقانون 119 و ادراجه بخطة الازالات، وتم عمل الصيانة اللازمة لـ 126 عمود انارة على مستوى المركز واصلاح كافة معدات حى جنوب المعطلة .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي والأجهزة الأمنية ومديرية الزراعة من رفع 2488 طن من القمامة وإزالة 1174 طن مخلفات مباني في الفترة من 16 وحتى 29 فبراير وذلك في إطار متابعة الحالة اليومية للنظافة والتعديات على الأراضي الزراعية التي تجرى على مستوى مراكز المنيا .

وأوضح التقرير الذي تم عرضه على اللواء طارق نصر محافظ المنيا ،الجهود التي تبذلها الوحدة المحلية، حيث تم تحرير36 قضية تموينية ضد أصحاب المخابز البلدية والأسواق المخالفة لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم الإعلان أصحاب المحلات التجارية عن السلع المعروضة كما تم التأكد من تسليم جميع المخابز البلدية ببندر ملوي حصص الدقيق المخصصة لها والسولار اللازمة لتشغيل المخابز، وكذلك وصول المخصصات التموينية لتجار لتوزيعها على أصحاب البطاقات التموينية بالإضافة إلى 686الف طن سولار و367 طن بنزين وعدد 58955 اسطوانة بوتاجاز، وتم إصلاح وصيانة أعطال ميكانيكية 29 من شبكات مياه المدينة وشبكات الصرف الصحي المعطلة وفيما يتعلق بأعمال الكهرباء تم صيانة و تركيب كشافات بعدد 10 شوارع بالمدينة .

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