محافظ الدقهلية يحيل 84 معلمًا وإداريًا للتحقيق بمدرسة ميت مزاح

أجرى المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهليه، زيارة مفاجأة، لمدرسه ميت مزاح الإبتدائية، التابعة لمركز المنصورة، وقرر خصم يوم وتوقيع جزاء بيوم آخر على جميع العاملين الذين لم يوقعوا انصراف بالفتره الصباحيه وعددهم 83 معلم، وإيقاف المسئول عن دفتر الحضور والإنصراف عن العمل وتحويله للشئون القانونية.

ِووجه "إمام" إنذار شديد اللهجه لمديري إدارة شرق التعليمية، بتشكيل لجنه لتلافى جميع السلبيات بالمدرسه خلال 24 ساعة.

ووجه محافظ الدقهلية، أحمد فكري طه، وكيل وزارة التربية التعليم بالدقهلية، بعدم عقد أي إجتماعات لمديري المدارس، الا بعد الخامسة مساء، بعد انتهاء الفترتين الصباحية والمسائية، حفاظا على التواجد الدائم لمديري المدارس ولانضباط العملية التعليمية.

اكما شدد محافظ الدقهلية، خلال زيارته المفاجأة للمدرسة على النظافه بالفصول، ودورات المياه، وصيانتها والإعتناء بها، حفاظا على صحة الطلاب، وعلى نظافة حجرات الأنشطة وضرورة تواجد المسؤل بها بشكل منتظم.

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