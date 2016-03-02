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بالصور.. إقبال كبير على "أوراك" الدجاج المدعمة شرق الإسكندرية

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بالصور.. إقبال كبير على "أوراك" الدجاج المدعمة شرق الإسكندرية بالصور.. إقبال كبير على "أوراك" الدجاج المدعمة شرق الإسكندرية
شهدت منطقة شرق الإسكندرية، إقبال كبير من المواطنين على شراء "أوراك الدجاج" المدعمة التى تطرحها مديرية بالإسكندرية بالتنسيق مع شركة المجمعات الاستهلاكية.

من جانبه، قال مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، إن المديرية قامت بالإشراف على طرح 12 طن "أوراك" دجاج بسعر 9.5 الكيلو، فى 3 مناطق جديدة بالإسكندرية على مدار 3 أيام وهى مناطق زواية عبد القادر والزوايدة وعزبة خورشيد.

وأشار مبارك عبد الرحمن وكيل الوزارة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن ذلك فى إطار خطة المديرية لطرح "أوراك" الدجاج المدعمة بالمناطق والأحياء الشعبية بسعر 9.5 الكيلو من خلال السيارات المتنقلة.

اقبال من المواطنين على منافذ البيع (1)

اقبال من المواطنين على منافذ البيع (2)

اقبال من المواطنين على منافذ البيع (3)

اقبال من المواطنين على منافذ البيع (4)

اقبال من المواطنين على منافذ البيع (5)


>- طرح 12 طن قطع دجاج مدعمة بزاوية عبد القادر وعزبة خورشيد بالإسكندرية

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مصر 365

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