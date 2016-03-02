محمد بن راشد يزور معرض الشرق الأوسط للكهرباء

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم معرض الشرق الاوسط للكهرباء في دورته الحادية والاربعين والذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي بالفترة من الاول الى الثالث من مارس الحالي.

وتجول سموه في أرجاء المعرض - الذي تشارك فيه قرابة 1500 شركة من 56 دولة بما فيها دولة الامارات - واطلع على جديد الشركات والجهات المختصة في قطاع الطاقة والكهرباء والطاقة الشمسية حيث تعرض هذه الجهات أحدث النظم العالمية في مجال توليد واستغلال الطاقة لاسيما الطاقة النظيفة التي بدأت تستحوذ على اهتمام الدول والحكومات في توليد طاقة نظيفة وقليلة التكاليف.

وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ترحيبه بتوجه معظم دول العالم بما فيها دولتنا العزيزة نحو إنتاج وتوليد الطاقة النظيفة لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة الانسان والتقليل من التكاليف الباهظة للكهرباء التقليدية خاصة في الدول التي تتوفر فيها مقومات إنشاء محطات شمسية كدولة الامارات ودول اخرى عديدة.

ونوه سموه بمشاريعنا العملاقة في هذا القطاع الحيوي لاسيما في أبوظبي ودبي حيث من المتوقع خلال الاعوام القليلة القادمة أن تزيد كميات الكهرباء في الدولة المولدة من المحطات الشمسية الواعدة.

كما عرج صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على معرض ومنتدى الخليج لمستلزمات وحلول التعليم في دورته التاسعة والتقى سموه عددا من الوزراء والخبراء والباحثين والمخترعين المشاركين في المعرض الذي يتميز بإيجاد الحلول الناجعة لتحديات تطوير التعليم ومهاراته خاصة في دول العالم الثالث.

واستمع سموه خلال الزيارة من معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم إلى شرح حول وسائل التعليم الحديثة المتاحة لذوي الاختصاص للاطلاع عليها والاستفادة من النقاشات والحوارات بين الخبراء والمختصين من جهة والمدرسين والمدرسات والطلبة في دولتنا ودول الجوار، معتبرا معاليه أن المعرض يتيح الفرصة للعاملين في قطاع التعليم في دولتنا والدارسين للتعرف عن قرب على أحدث برامج تطوير المهارات التعليمية والوسائل الحديثة المستخدمة لهذا الغرض.

وأعرب سموه عن ارتياحه لمثل هذه المعارض والمنتديات التي تستضيفها دولتنا الحبيبة ودعا كافة جهات الاختصاص والطلبة للاستفادة من مثل هذه المعارض والتدرب على كل ما يفيد تطوير التعليم في دولتنا ومهاراته وتمكين المدرسين والمدرسات والطلبة من ذلك.

ثم توقف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قاعة معرض عالم الورق للشرق الاوسط وتعرف إلى محتويات المعرض والشركات والجهات العارضة والتي يصل عددها إلى 280 شركة ومصنع من ست وثلاثين دولة تعرض أحدث منتجات الموردين والمصنعين لمادة الورق حول العالم.

وأشاد سموه بنوعية المعرض وحجم المشاركة الدولية فيه ..مؤكدا أن بلادنا ستظل محط أنظار العالم خاصة بالنسبة للمستثمرين ورجال المال والاعمال والشركات العالمية الكبرى التي تحرص على أن تكون جزءا من البيئة المثالية الحاضنة التي تتميز بها دولة الامارات للاستثمار والعيش والتسويق والامن والاستقرار والسلام الاجتماعي.

رافق سموه في الزيارة سعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة هلال سعيد المري الرئيس التنفيذي لمركز دبي التجاري العالمي وعدد من المسؤولين.