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القبض على كهربائى طعن طالبا بـ"مطواة" بسبب معاكسة شقيقته فى إمبابة

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القبض على كهربائى طعن طالبا بـ"مطواة" بسبب معاكسة شقيقته فى إمبابة القبض على كهربائى طعن طالبا بـ"مطواة" بسبب معاكسة شقيقته فى إمبابة
ألقت أجهزة الأمن القبض على كهربائى لاتهامه بالتعدى بتسديد عدة طعنات نافذة لطالب، بسبب معاكسة شقيقة الأول.

البداية بورود بلاغ لقسم شرطة إمبابة من مستشفى إمبابة العام، بوصول طالب مقيم بدائرة القسم مصاباً بجرح نافذ بالصدر.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم "كهربائى" ومقيم بدائرة القسم بالتعدى عليه بـ"مطواة" محدثاً إصابته، عقب مشادة كلامية بينهما بسبب معاتبة المصاب للمتهم لقيامه بمعاكسة شقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.


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