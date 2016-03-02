تأجيل محاكمة 192 متهماً من عناصر الإخوان إلى جلسة 9 مارس المقبل

أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم الأربعاء، محاكمة 192 متهماً من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بمركزى مغاغة، وأبو قرقاص إلى جلسة 9 مارس الجارى لمناقشة شهود الإثبات، حيث أجلت المحكمة جلسة 187 متهماً من عناصر الإخوان متهمين فى اقتحام قسم شرطة مغاغة، وقطع السكة الحديد، وتعطيل حركة المواصلات، إلى جلسة 9 مارس لمناقشة شهود الإثبات .

كما نظرت ذات المحكمة محاكمة 5 متهمين بتكوين خلية إرهابية، قالت أجهزة الأمن أنها خلية تخطط لتخريب منشآت عسكرية وشرطية، بينهم متهم واحد فقط محبوس على ذمة القضية، وأجلتها المحكمة إلى 9 مارس لمناقشة شهود الإثبات الذين تغيبوا عن جلسة اليوم.

ووجهت المحكمة للمتهمين الخمسة تهمة تكوين خلية إرهابية وحيازة ملابس عسكرية ومطبوعات تحرض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة وحكومية والانضمام إلى جماعة محظورة.

- تأجيل محاكمة 146 متهماً فى أحداث قسم شرطة أبو قرقاص لـ9 مارس