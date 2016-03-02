أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل محاكمة 192 متهماً من عناصر الإخوان إلى جلسة 9 مارس المقبل

Google+ Print
تأجيل محاكمة 192 متهماً من عناصر الإخوان إلى جلسة 9 مارس المقبل تأجيل محاكمة 192 متهماً من عناصر الإخوان إلى جلسة 9 مارس المقبل
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط اليوم الأربعاء، محاكمة 192 متهماً من عناصر الإخوان فى أحداث عنف بمركزى مغاغة، وأبو قرقاص إلى جلسة 9 مارس الجارى لمناقشة شهود الإثبات، حيث أجلت المحكمة جلسة 187 متهماً من عناصر الإخوان متهمين فى اقتحام قسم شرطة مغاغة، وقطع السكة الحديد، وتعطيل حركة المواصلات، إلى جلسة 9 مارس لمناقشة شهود الإثبات .

كما نظرت ذات المحكمة محاكمة 5 متهمين بتكوين خلية إرهابية، قالت أجهزة الأمن أنها خلية تخطط لتخريب منشآت عسكرية وشرطية، بينهم متهم واحد فقط محبوس على ذمة القضية، وأجلتها المحكمة إلى 9 مارس لمناقشة شهود الإثبات الذين تغيبوا عن جلسة اليوم.

ووجهت المحكمة للمتهمين الخمسة تهمة تكوين خلية إرهابية وحيازة ملابس عسكرية ومطبوعات تحرض على العنف وإثارة الشغب، وتخريب منشآت عامة وحكومية والانضمام إلى جماعة محظورة.

- تأجيل محاكمة 146 متهماً فى أحداث قسم شرطة أبو قرقاص لـ9 مارس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365