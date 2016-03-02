ضبط 341 مخالفة و11 سائقا لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 341 مخالفة مرورية متنوعة، و11 من قائدى السيارات المختلفة، أثبتت التحاليل تعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

من جهته أكد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم التصالح الفورى فى 61 مخالفة، بسداد غرامات فورية بإجمالى 10 آلاف جنيه، كما تم أخذ عينات من 20 قائد سيارة، أثبتت التحاليل الطبية الفورية تعاطى 11 منهم للمواد المخدرة، وتم التحفظ عليهم للعرض على النيابة العامة.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

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