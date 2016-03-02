أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 341 مخالفة و11 سائقا لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

Google+ Print
ضبط 341 مخالفة و11 سائقا لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بمطروح ضبط 341 مخالفة و11 سائقا لتعاطيهم المخدرات فى حملة مرورية بمطروح
نظمت إدارة مرور مطروح حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، تحت إشراف اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط 341 مخالفة مرورية متنوعة، و11 من قائدى السيارات المختلفة، أثبتت التحاليل تعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

من جهته أكد اللواء هشام لطفى، مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أنه تم التصالح الفورى فى 61 مخالفة، بسداد غرامات فورية بإجمالى 10 آلاف جنيه، كما تم أخذ عينات من 20 قائد سيارة، أثبتت التحاليل الطبية الفورية تعاطى 11 منهم للمواد المخدرة، وتم التحفظ عليهم للعرض على النيابة العامة.

وأضاف مدير الأمن، أنه تم التنبيه على القوات بحسن معاملة المواطنين، مع الحرص على تطبيق القانون، للحفاظ على الانضباط بالشوارع.

- ضبط 313 مخالفة و3 سائقين يتعاطون المخدرات فى حملة مرورية بمطروح

- ضبط 311 مخالفة مرورية وتحصيل 8800 جنيه غرامات فورية بمطروح
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365