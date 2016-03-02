ضبط كمية من السلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالإسكندرية

شن ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية حملة تموينية مكبرة، بدوائر أقسام المدينة، لتحقيق الانضباط فى القطاع التموينى وإحكام السيطرة على الأسواق وأسعار السلع الغذائية.

تمكنت الحملة من ضبط "حربى. ع" 47 سنة صاحب مصنع لحيازته وعرضه للبيع "100" باكتة سكر سعة العبوة كجم ناقصة الوزن، 90 جوالا من الأرز بإجمالى وزن 5400 كجم بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر، و"أشرف. ط" 41 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "160" كجم من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية وبها تغيير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط "محمد. ع" 46 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "210" كجم من أسماك البقرة السامة المحظور صيدها لاحتوائها على كمية من السموم الضارة، و"عبد المجيد. ع" 33 سنة صاحب مصنع جبن لحيازته وعرضه للبيع 406 كجم جبنة تركى و40كجم جبنه موتزاريلا، 85 كجم من الجبن والزبدة، 750 كجم من ملح الطعام، جميعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تمكنت الحملة من ضبط "خالد. ب" 45 سنة بائع لحيازته وعرضه للبيع "75" عبوة زبدة صفراء 25 كجم جبن جميعها بدون بيانات تجارية وبها تغير فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، و"حسام الدين. م" 28 سنة صاحب محل لحيازته وعرضه للبيع "6" مكانس كهربائية مدون عليها بيانات تجارية مغشوشة ومقلدة لماركات عالمية.

تموين الإسكندرية تضبط 5 أطنان أرز ولحوم مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى

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