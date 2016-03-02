حبس مقاولين وإخلاء سبيل الثالث متهمين بالقتل الخطأ لشخصين بمنطقة شق الثعبان

أمر محمد حسبو وكيل نيابة المعادى، اليوم الأربعاء، بحبس مقاولين وإخلاء سبيل الثالث، فى واقعة اتهامهم بالقتل الخطأ لشخصين، وبناء بدون ترخيص على أراضى مملوكة للدولة، وتعريض حياة المواطنين للخطر،عقب انهيار 6 ورش لتصنيع الرخام بمنطقة شق التعبان بالمعادى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة التنفيذية بالقاهرة قد بدأت فى إزالة باقى أجزاء الورش المنهارة بحثا عن أى مصابين بمنطقة شق التعبان بعد انهيار ورشتين لتصنيع الرخام، أدت إلى مصرع 3 عمال أثناء العمل بداخل الورش.

كانت غرفة العمليات الحماية المدنية تلقت بلاغا من غرفة النجدة بانهيار أسقف ورش بشق التعبان وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالقاهرة بانتقال سيارات الإنقاذ، وتبين حدوث انهيار عدد من الورش للرخام تحت الإنشاء بمنطقة الجبل بشق الثعبان، وتم استخراج جثة عاملين وتحاول قوات الحماية المدنية البحث عن أى أشخاص آخرين، وانتقل رجال المباحث بإشراف اللواء هشام العراقى مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، الذى أمر بسرعة تكليف فريق بحث بإشراف اللواء هشام لطفى رئيس مباحث قطاع الجنوب لمعرفة .

يذكر أن المستشار عمرو شريف، رئيس نيابة المعادى، أمر بحبس 4 أشخاص من بينهم 2 أصحاب ورشتين لتصنيع الرخام بمنطقة شق التعبان بالمعادى، لاتهامهما بالبناء بدون ترخيص وبيع أراض مملوكة للدولة للمواطنين، وتعريض حياة الأفراد للخطر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة العامة بحجز 3 مقاولين لحين ورود التحريات لتحديد دورهم.

وأشار أصحاب الورش أثناء التحقيق معهم إلى أنهم اشتروا، وهناك عقود عرفية بعملية الشراء مدون عليها أسماء الملاك الحقيقين، وتبين أن تلك الأراضى ملك للدولة .

وكشفت التحقيقات انهيار وسقوط 6 ورش بمنطقة شق التعبان، مما أسفر الحادث عن مصرع كل من كهربائى وصاحب إحدى ورش تصنيع الرخام بالمنطقة، وأمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن الجثث بعد تقرير مفتش الصحة .

- حبس 4 أشخاص بينهم أصحاب ورش رخام بشق التعبان بتهمة البناء بدون ترخيص