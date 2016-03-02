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لعبة في الجول – أمير عبد الحميد يختار أفضل لاعب في مصر

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لعبة في الجول – أمير عبد الحميد يختار أفضل لاعب في مصر لعبة في الجول – أمير عبد الحميد يختار أفضل لاعب في مصر

قررت لجنة الحكام باتحاد الكرة إسناد لقاء الإنتاج الحربي والزمالك في الجولة الـ20 من الدوري للحكم شريف رشوان، ويعاونه كل من وأحمد حسام طه ومحمد محمود عباس، ووليد عبد العزيز حكما رابعا.

وتعد هذه المباراة الأولى تحكيميا لرشوان للزمالك هذا الموسم، ولكنه كان حكما لفوز الإنتاج 2-0 على طلائع الجيش في 8 نوفمبر 2015.

أولى مباريات الحكم في الدوري الممتاز عبر تاريخه كانت في 2 فبراير 2007، حينما واجه الزمالك الأوليمبي وانتهت المباراة بفوز الأبيض 1-0.

أما أولى المباريات التي حكمها رشوان للإنتاج كانت في 29 نوفمبر 2009 وفاز الإنتاج 2-0 على الجونة حينها.

وقاد رشوان 3 مباريات أخرى للزمالك لم يذق فيهم طعم الخسارة أو التعادل، ففاز معه على المقاولون 1-0 في 27 سبتمبر 2010، والفوز على القناة 4-0 في 5 فبراير 2014، ثم فوز الزمالك على حرس الحدود 2-0 في 13 أبريل 2014، وهي آخر مباراة قادها رشوان تحكيميا للزمالك في الدوري.

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