تقرير في الجول – قبل مواجهتهما.. ماذا فعل طلعت يوسف ضد الأهلي؟

على استاد برج العرب الأربعاء في الدوري المصري الممتاز يأمل طلعت يوسف مدرب بتروجيت في مواصلة النتائج المميزة لفريقه حين يصطدم بمتصدر المسابقة الأهلي.

لكن التاريخ لا يصب في مصلحته حين يواجه الفريق الأحمر.

يوسف قدم نتائج متميزة للغاية منذ توليه المهمة في ديسمبر الماضي، إذ أن الفريق البترولي لم يخسر أية مباراة منذ الهزيمة أمام الداخلية في الجولة الثامنة من الدوري.

والأهلي مع مدربه المؤقت عبد العزيز بعد الشافي يعاني من 3 تعادلات متتالية ضد المصري وغزل المحلة وطلائع الجيش وآخر فوز له في الدوري كان ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ17.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي تاريخ مواجهات طلعت يوسف ضد الأهلي في آخر 9 مواسم من الدوري.

واجه طلعت يوسف المارد الأحمر في 14 مواجهة، فاز في مباراة واحدة وتعادل 3 وخسر 10 آخرها الموسم الماضي حينما كان مدربا لطلائع الجيش.

أكبر خسارة تلقاها طلعت يوسف ضد الأهلي كانت بنتيجة 4-0، تكررت مرتين، الأولى في موسم 2006-2007 مع طلائع الجيش والأخرى الموسم الماضي مع الفريق نفسه.

الفوز الوحيد الذي حققه طلعت يوسف على الأهلي كان مع اتحاد الشرطة، نجح في التفوق بنتيجة 1-0 موسم 2008-2009، سجل الهدف أحمد دويدار من ركلة جزاء تسبب فيها الحارس أمير عبد الحميد.