خبر في الجول - طارق حامد يطلب الانضمام لقائمة الزمالك أمام الإنتاج

صار لاعب وسط الزمالك طارق حامد جاهزا لمواجهة فريقه أمام الإنتاج الحربي ضمن الجولة الـ20 للدوري يوم غد الخميس.

وغاب طارق حامد عن الزمالك للإصابة منذ 24 يناير الماضي، بعد إصابته في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة سموحة والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وعلم FilGoal.com أن طارق حامد طلب الانضمام لقائمة الفريق التي تواجه الإنتاج الحربي.

ولم يشارك حامد هذا الموسم سوى في 13 مباراة مع الزمالك في الدوري بعدما غاب خمس مباريات متتالية بسبب الإصابة.

ويحتل الزمالك وصافة جدول الترتيب بـ38 نقطة خلف الأهلي صاحب الـ41 نقطة، بينما يحتل الإنتاج المركز التاسع بـ28 نقطة.