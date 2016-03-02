تأجيل محاكمة 20 متهمًا بـ«أحداث الدقي» لـ 4 أبريل

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة 20 متهمًا، من بينهم 4 هاربين، مُتهمين بـأحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي بداية العام الماضي، لجلسة 4 أبريل للمرافعة، فيما عُقدت الجلسة داخل غرفة المداولة، حسبما أفاد مراسل أونا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ” تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، تنظيم تجمهرة مؤلفة من أكثر من خمسة أشخاص، التلويح بالعنف، استعراض القوة، القتل والشروع في القتل، على نحوٍ أدى إلى مصرع “حمادة فتح الله”، بالإضافة إلى إصابة كل من “تامر عبد الغفار، محمود كامل، وحسين سيد حسن”.

كما أسندت إليهم تًهم ” حيازة أسلحة نارية، فضلًا عن مفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، في الإخلال بالأمن العام، والتعدي على القوات الشرطية والمنشآت العامة والخاصة”.