أخبار عاجلة

تغطية خاصة - 78 إصابة تم خروج 22 إصابة وتحويل 7 إصابات للقاهرة إثر تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
تغطية خاصة - بكاء النائبة مارجريت عازر على الهواء .. "كلنا مدانين ومقصرين حتى مجلس النواب" -
إحذر من هذا المنتج في منزلك يسبب أمراض خطيرة -
"تعليم المنيا": تسليط الضوء على مواجهة الإرهاب في طابور الصباح والمحاضرات والندوات -
حدادًا على ضحايا إسكندرية وطنطا.. جامعة المنيا تلغي احتفال "عيد العلم" -
بالصور.. مدير أمن الدقهلية يتفقد الخدمات الأمنية بمحيط الكنائس -
الأنبا مكاريوس: لا تعليق للصلوات بعد تفجيري طنطا والإسكندرية -
استمرار توافد مصابى تفجير طنطا إلى معهد ناصر -
وقف أستاذ بـ"إعلام القاهرة" عن العمل 3 أشهر والتحقيق معه في التشهير بزملائه​ -
البابا تواضروس: الأعمال الآثمة لن تنال من وحدة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

تأجيل محاكمة 21 متهمًا بـ«اقتحام قسم مدينة نصر» لـ 19 مارس

Google+ Print
تأجيل محاكمة 21 متهمًا بـ«اقتحام قسم مدينة نصر» لـ 19 مارس تأجيل محاكمة 21 متهمًا بـ«اقتحام قسم مدينة نصر» لـ 19 مارس

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، إلى جلسة 19 مارس، لسماع أقوال الشهود،  وذلك حسبما أفاد مراسل أونا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ” جرائم التجمهر، استعراض القوة بميدان النزهة، إثارة الرعب بين المواطنين، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف”.

كما وجهت إليهم “مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، اقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، إشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، فضلًا عن تهديد الأمن الاجتماعي”.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا