تأجيل محاكمة 21 متهمًا بـ«اقتحام قسم مدينة نصر» لـ 19 مارس

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، محاكمة 21 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، إلى جلسة 19 مارس، لسماع أقوال الشهود، وذلك حسبما أفاد مراسل أونا.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين ” جرائم التجمهر، استعراض القوة بميدان النزهة، إثارة الرعب بين المواطنين، تخريب الممتلكات العامة والخاصة، والإتلاف”.

كما وجهت إليهم “مقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح، اقتحام ساحة السيارات المواجهة لقسم أول مدينة نصر، إشعال النيران بالسيارات الموجودة بها، وتهديد الأمن والسلم العام، فضلًا عن تهديد الأمن الاجتماعي”.