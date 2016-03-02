نادر عياد: البنك المركزى"وعد" بسداد إيرادات شركات طيران الأسبوع المقبل

قال نادر عياد، رئيس لجنة الطيران، بغرفة شركات السياحة، إن البنك المركزى، وعد بسداد الإيرادات المتأخرة لشركات طيران الأجنبية، والتى يتجاوز قدرها 350 مليون دولار، مطلع الأسبوع المقبل، موضحا أن الاتحاد الدولى للنقل الجوى "الأياتا"، أجرى اتصالات مكثفة مع مسئولى البنك المركزى لحل الأزمة التى بدأت منذ أكتوبر الماضى.

وأضاف "عياد"، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أن " الأياتا" أرسلت خطابا لجميع شركات الطيران الأجنبية البالغ عددها 11 شركة، ولديهم إيرادات تعجز الشركات عن تحويلها للخارج، مشيرا إلى أن " الأياتا" استمرت فى مباحثات مع البنك المركزى لمدة 3 شهور، ووافق الأخير شفهيا بتحويل 100% من إيرادات الشركات خلال الفترة المقبلة .

كان نادر عياد، رئيس لجنة الطيران، بغرفة شركات السياحة، قد كشف عن إجمالى حجم الإيرادات المتأخرة للشركات طيران الأجنبية، لدى البنك المركزى، موضحا أنه بلغ 350 مليون دولار تعجز الشركات عن تحويلها للخارج.

وأكد عياد أن شركة طيران الإمارات طالبت بالإفراج عن إيراداتها البالغة 100 مليون دولار، كما بلغت إيرادات الخطوط "السعودية" المتأخرة 70 مليون دولار، تليهم شركة " لوفتهانزا " التى تخطت إيراداتها 20 مليون دولار.

وقال عياد، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، إن الشركة الفرنسية الهولندية " إير فرانس – كيه. ال.ام " بلغت إيراداتها 12 مليون دولار، مشيرا إلى أن عدد من ممثلى الشركات عقد لقاءً مع وزير السياحة هشام زعزوع، للتدخل لدى محافظ البنك المركزى لحل مشكلة التأخيرات التى بدأت منذ أكتوبر الماضى، خاصة مع التزام الشركات بدفع مستحقات شركات الطيران وأن الأزمة لدى البنك المركزى تتمثل فى نقص الدولار.

وأضاف رئيس لجنة الطيران، أن شركات الطيران اقترحت حلولا لتخطى الأزمة تتمثل فى إجراء "مقاصة" للحصول على وقود الطائرات والخدمات الأرضية وخدمات " الكاترينج" المتعلقة بتقديم الوجبات الغذائية وعدد من الخدمات الآخرى، والتى يتم سدادها بالدولار، مقابل الإيرادات المتأخرة لدى البنك المركزى.

وأبدى "عياد" تخوفه من تلويح عدد من شركات الطيران الأجنبية بإيقاف رحلاتها لمصر لتقليل حجم الخسائر، لحين الإفراج عن إيراداتهم وتحويلها للخارج. كانت "اير فرانس-كيه.ال.ام " حثت مصر على الإفراج عن ما يصل إلى 100 مليون جنيه (13 مليون دولار) إيرادات تعجز عن تحويلها إلى الخارج بسبب نقص الدولار الحاد، قائلة إن التأخيرات تزيد صعوبة العمل هناك، وفقا لبيان صادر عن "رويترز".

- الدولار يزيد معاناة السياحة..رئيس لجنة الطيران بغرفة الشركات: 350 مليون دولار إيرادات متأخرة لشركات الطيران لدى"المركزى"..100 مليون دولار للإمارات و70للسعودية.."إير فرانس -كيه.إل.ام" تهدد بوقف رحلاتها